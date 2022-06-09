Минниханов в Казани встретится с парламентариями Узбекистана

Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу планирует провести встречу с членами делегации Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, которые прибыли в Казань. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что узбекские гости посещают республику в рамках встречи межпарламентской группы, нацеленной на взаимодействие России и Узбекистана.

«Когда будет встреча в расширенном составе, в этом мероприятии планирует принять участие и Рустам Нургалиевич, чтобы поприветствовать коллег из Узбекистана», — пояснила Галимова.

Руководитель пресс-службы Президента РТ добавила, что взаимодействие Татарстана и Узбекистана за последнее время значительно активизировалось, а внешнеторговый оборот достиг 193 млн долларов.