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Ру Тат
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Официальная хроника
9 июня 2022  11:38

Минниханов в Казани встретится с парламентариями Узбекистана

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в пятницу планирует провести встречу с членами делегации Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, которые прибыли в Казань. Об этом на брифинге сообщила журналистам руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она отметила, что узбекские гости посещают республику в рамках встречи межпарламентской группы, нацеленной на взаимодействие России и Узбекистана. 

«Когда будет встреча в расширенном составе, в этом мероприятии планирует принять участие и Рустам Нургалиевич, чтобы поприветствовать коллег из Узбекистана», — пояснила Галимова.

Руководитель пресс-службы Президента РТ добавила, что взаимодействие Татарстана и Узбекистана за последнее время значительно активизировалось, а внешнеторговый оборот достиг 193 млн долларов. 

#лилия галимова #Рустам Минниханов #делегация узбекистана
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