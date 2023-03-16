Минниханов в Казани открыл Российский венчурный форум

В Казани состоялось открытие Российского венчурного форума, старт событию дал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Он напомнил, что форум, представляющий собой ежегодное ключевое событие отечественного рынка венчурных инвестиций, проходит в столице РТ начиная с 2005 года.

«У Казани есть эта платформа, где мы собираемся, организуем выставки и проводим обсуждения. В этом году мы постараемся сделать ваше пребывание здесь полезным и интересным», — обратился к участникам форума Рустам Минниханов, пожелав им продуктивной работы в рамках события.

Его слова дополнила исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен. Она подчеркнула, что за прошедшие годы площадка форума доказала свою востребованность и значимость.

«Эта площадка родилась 17 лет назад, она активная, живая и привлекает к себе множество инноваторов, инвесторов. Форум объединяет их в жарких дискуссиях. Желаю, чтобы каждая представленная на экспозиции компания нашла своего инвестора, а каждому инвестору — отыскать несколько инновационных технологий, которые его привлекут», — отметила Никконен.

В этом году на форуме будут обсуждать обновленные модели развития рынка с учетом меняющихся внешних и внутренних факторов. Они сформируют тренды на все последующие годы, уверен старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем.

«Модели, которые мы с вами будем обсуждать, лягут в основу того, как мы будем работать в следующие пять — семь лет. Спрос на технологии только увеличивается. И вопрос финансирования этих технологий на тех стадиях, когда до внедрения в промышленность еще рано, а денег изобретателю уже не хватает — это острейшая тема. В дискуссиях с вами мы определим те модели, которые позволят нам и дальше развивать российские технологии», — резюмировал Каем.

После завершения вступительных речей Раис Татарстана вместе с другими почетными гостями форума отправился на осмотр тематической выставки стартапов.