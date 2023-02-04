Минниханов в Казани открыл памятную доску Герою Советского Союза Гани Сафиуллину

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мужество, героизм и отвага участников Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти и сердцах жителей республики, они являются примером для подрастающего поколения татарстанцев. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия мемориальной доски Герою Советского Союза Гани Сафиуллину.

Событие прошло в самом центре Казани – памятную доску установили на стене дома, где раньше проживал герой. С раннего утра, еще до старта официальной части церемонии, к месту начали тянуться люди с цветами в руках – представители общественных и ветеранских организаций, учащиеся военных училищ и все те, кому небезразлична история героических земляков Татарстана.

Чуть позже на площадку прибыли высокие гости – Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, представители органов власти. Руководитель республики напомнил собравшимся, что в годы Великой Отечественной войны сотни тысяч татарстанцев ушли на фронт ради достижения общей победы.

Одним из них был Гани Сафиуллин, который принял активное участие в знаменитой Сталинградской битве, внеся немалый вклад в разгром фашистских войск на берегах Волги.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Его подвиги навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах. <…> На фронтах Великой Отечественной войны Гани Сафиуллин проявил себя гениальным и опытным командиром. Командуя 37-й стрелковой дивизией, он принимал участие в одном из самых кровопролитных сражений – разгроме немецких войск под Сталинградом», – обратился к участникам события Рустам Минниханов.

Он добавил, что Гани Сафиуллин также принимал участие в Смоленском сражении, в Донбасской и Харьковской оборонительных операциях, в Курской битве и сражении за Днепр. За личное мужество и героизм в 1943 году Гани Сафиуллину присвоили звание Героя Советского Союза.

«Второго февраля наша страна отметила 80-летие со дня разгрома Советской армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Мы помним и чтим память героев нашей страны. Численность уроженцев и жителей Татарстана, призванных в ряды Красной армии во время Великой Отечественной войны, составила порядка 700 тыс. человек. Более половины из них погибли и пропали без вести. Память о них будет вечно жить в наших сердцах», – подчеркнул Президент Татарстана и предложил собравшимся почтить память павших героев минутой молчания.

Затем Рустам Минниханов вместе с другими участниками события возложил букет алых роз к подножию открытой мемориальной доски.

