news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 февраля 2026 12:38

Минниханов: «В Казани остаются проблемы со снегом на крышах и наледью»

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов: «В Казани остаются проблемы со снегом на крышах и наледью»
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Из-за обильных снегопадов в Казани возникли вопросы к работе коммунальной инфраструктуры. Об этом на отчетной сессии Казгордумы заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Хотя я должен сказать, что за последние дни очень оперативно и очень качественно многое сделали. Наверное, не все еще сумели, но, к счастью, работа видна. Городские службы оперативно справились с этими трудностями», – отметил он.

При этом Минниханов подчеркнул, что остаются проблемы со снегом на крышах, наледью и, как следствие, обрушениями крыш зданий. Он обратил внимание на необходимость системной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и эффективному вывозу снега.

«Это же понятно, что такую снеговую нагрузку мы не ожидали. Но надо все-таки эти вещи [учесть]», – подытожил Раис.

#снег #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

Минэкономики РТ рассказало, почему в 2025-м закрылись 28 тыс. организаций и ИП

25 февраля 2026
В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

В Татарстане утвердили перечень ремесленной продукции, не подлежащей маркировке

25 февраля 2026