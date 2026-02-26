Минниханов: «В Казани остаются проблемы со снегом на крышах и наледью»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Из-за обильных снегопадов в Казани возникли вопросы к работе коммунальной инфраструктуры. Об этом на отчетной сессии Казгордумы заявил Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Хотя я должен сказать, что за последние дни очень оперативно и очень качественно многое сделали. Наверное, не все еще сумели, но, к счастью, работа видна. Городские службы оперативно справились с этими трудностями», – отметил он.

При этом Минниханов подчеркнул, что остаются проблемы со снегом на крышах, наледью и, как следствие, обрушениями крыш зданий. Он обратил внимание на необходимость системной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности и эффективному вывозу снега.

«Это же понятно, что такую снеговую нагрузку мы не ожидали. Но надо все-таки эти вещи [учесть]», – подытожил Раис.