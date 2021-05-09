Минниханов поделился с подписчиками выступлением Прилучного на параде Победы в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил на своей странице в соцсети Instagram видео выступления российского актера Павла Прилучного на параде Победы, который прошел на площади Тысячелетия в Казани.

Прилучный сыграл главную роль в военно-историческом фильме «Девятаев» Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Картина основана на реальных событиях и рассказывает о подвиге советского летчика-истребителя Михаила Девятаева — почетного гражданина Казани.

Саундтреком к этому фильму стала песня «Любимый город». Именно эту композицию и исполнил российский актер на праздничном параде в столице Татарстана.