Минниханов в Instagram процитировал жителя Башкирии, который прославился вирусным видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов в подписи к своему фото в Instagram использовал слова жителя Чекмагушевского района Башкортостана Ильмира Минникеева. Под фото с породистым скакуном руководитель республики написал на татарском «Атны белмәгән идем болай чабыр диеп», что в переводе звучит как «Не знал, что лошадь так будет бежать». Ильмир Минникеев прославился после того, как на вопрос журналиста, заданный на русском, ответил на родном татарском языке.

Подписчики к отсылке отнеслись с большим одобрением и оставили под постом множество положительных комментариев: «Да, так сказал парень из Чекмагуша», «Пусть учатся» и др.

24 мая Ильмир Минникеев на конноспортивном турнире «Терра Башкирия» в Уфе стал обладателем Кубка администрации Чекмагушевского района. В комментарии журналисту он сказал, что лошадь не его, что его просто попросили с ней поучаствовать в турнире, и по этой причине он не знал, как хорошо побежит скакун.

Видео интервью Ильмира Минникеева после скачек, где он отвечает телеканалу на татарском и просит их самостоятельно перевести его комментарий на русский, стало вирусным и появилось во многих татарских пабликах. Пользователи называли его «героем» и «настоящим татарином», примером для тех, кто стесняется говорить на родном языке. В соцсетях фразы Ильмира превратились в мемы.