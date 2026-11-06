Минниханов в Индонезии побывал в российском пространстве в главной мечети страны

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил мечеть «Истикляль» в Джакарте и принял участие в открытии Российского культурно-просветительского пространства Russian Space & Library, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Национальная мечеть Истикляль – главная и самая большая мечеть Индонезии, а также крупнейшая в Юго-Восточной Азии. Она была построена в честь обретения страной независимости от Нидерландов в 1949 году; название «Истикляль» происходит из арабского языка и переводится как «независимость».

«Мечеть отличается внушительными размерами и необычной архитектурой. Ее главный купол имеет диаметр 45 метров и опирается на 12 массивных колонн. Внутри находится просторный молитвенный зал, окруженный несколькими ярусами балконов. Интерьер выполнен в сдержанном стиле: здесь практически нет лишних украшений, а основное внимание уделено геометрическим формам и элементам исламской каллиграфии», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Согласно полученной информации, одновременно мечеть может вместить более 120 тысяч человек. Она служит не только местом для молитв: здесь также проводят лекции, выставки, семинары и различные культурные мероприятия для взрослых, молодежи и детей. В «Истикляле» действуют культурно-просветительские пространства ряда зарубежных стран, в том числе России. По инициативе Духовного собрания мусульман России было создано российское культурно-просветительское пространство Russian Space & Library, в открытии которого сегодня принял участие Минниханов.

Цель проекта – представить индонезийской аудитории культурное, историческое и духовное наследие России, рассказать об истории ислама в стране, а также укрепить гуманитарные связи и традиции дружбы и сотрудничества между Россией и Индонезией.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Обращаясь к участникам открытия, Минниханов отметил важность появления такого пространства. Он подчеркнул, что это не просто укрепит культурные связи, но и поможет лучше узнать друг друга.