Минниханов: В эпоху изменений образование определяет устойчивость всего государства

В эпоху глобальных и стремительных изменений в мире, образование стало определять устойчивость не только отдельной личности, но и всего государства. Об этом на пленарной сессии Казанского глобального молодежного саммита сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В эпоху стремительных изменений именно образование определяет устойчивость не только отдельно взятой личности, но и государства в целом. Речь идет не только о приобретении знаний, но и о формировании прочных ценностных ориентиров, о воспитании ответственных, патриотичных и неравнодушных граждан. Наша общая задача – создать систему, в которой каждый молодой человек сможет найти свою индивидуальную траекторию – как в профессии, так и в личностном становлении. Систему, где традиционные ценности – уважение к семье, труду, культуре – идут рука об руку с современными возможностями для карьерного роста», – подчеркнул он.

В Татарстане работает целостная система поддержки и развития детей и молодежи. В том числе крупнейшая в России сеть детских лагерей и клубов, программы поддержки молодых ученых, специалистов и семей. Регион гордится своими ведущими федеральными вузами, а также развитой сетью научных центров и кванториумов, что создает мощную образовательную экосистему, добавил Минниханов.

«В Республике Татарстан утверждена и постоянно совершенствуется государственная программа научно-технологического развития региона. По итогам 2024 года при оценке индекса зрелости системы управления научно-технологическим развитием Татарстан занял первое место среди субъектов Российской Федерации», – продолжил Раис РТ.

По его словам, качество образования в республике привлекает все больше студентов из-за рубежа. На сегодняшний день в Татарстане обучаются более 20 тыс. иностранных студентов. В регионе удаляют большое внимание развитию международного молодежного сотрудничества России с исламским миром и странами БРИКС.