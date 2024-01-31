Минниханов в Елабуге положительно оценил новый жилой комплекс «Южный парк»

Фото: телеграм-канал Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Елабугу с рабочей поездкой и посетил жилой комплекс «Южный парк», в котором арендуют жилье сотрудники особой экономической зоны, а также проживают студенты колледжа.

«Комплекста спорт һәм балалар мәйданчыклары төзелгән. Студентлар өчен яхшы шартлар тудырылган (В комплексе также есть спортивная и детская площадки. Для студентов созданы очень хорошие условия для проживания)», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Всего в жилом комплексе более 4 тысяч квартир.