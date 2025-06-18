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Общество 18 июня 2025 17:44

Минниханов в диалоге с Когогиным выразил желание прокатиться на беспилотном транспорте

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Минниханов в диалоге с Когогиным выразил желание прокатиться на беспилотном транспорте
Фото: скриншот видео

Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин прибыл на Петербургский международный экономический форум, проехав по трассе М-11 на беспилотном грузовике. Своими впечатлениями от поездки он поделился с Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем Телеграм-канале.

В ходе неформального общения Минниханов отметил, что также планирует протестировать беспилотный транспорт, как только аналогичная технология будет доступна на трассе М-12.

«Как на М-12 будет беспилотный транспорт – я поеду», – сказал Минниханов.

Также корреспондент «Татар-информа» сообщает, что Минниханов общается одновременно с Сергеем Когогиным, Талией Минуллиной и Мидхатом Шагиахметовым.

Видео: Телеграм-канал Лилии Галимовой

#ПМЭФ #Рустам Минниханов #Сергей Когогин
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