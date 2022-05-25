Минниханов в День химика обсудит в Нижнекамске работу предприятий РТ, входящих в СИБУР

Президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в совещании с представителями холдинга СИБУР, которое пройдет в рамках празднования Дня химика в Нижнекамске на этой неделе. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Большое событие, которое состоится в республике на этой неделе, – празднование Дня химика в Нижнекамске. Президент РТ ежегодно посещает это мероприятие. Впервые оно пройдет в формате, который организовывает крупный холдинг СИБУР. Они готовят множество мероприятий в рамках данного празднования», – рассказала Галимова.

Она добавила, что помимо торжественной части, мероприятие будет включать в себя и деловую повестку.

«Пройдет большое, серьезное совещание в рамках этой поездки. На нем планируют обсудить реализацию соглашения о сотрудничестве между Правительством РТ и холдингом СИБУР. В частности, обсудят итоги работы в 2021 году республиканских предприятий, которые входят в группу компаний СИБУР. А также то, какие социально-инфраструктурные проекты холдинг планирует реализовать в республике в перспективе», – заключила Галимова.

