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Минниханов в День пожилых людей призвал татарстанцев позвонить близким
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Международный день пожилых людей призвал подписчиков уделить внимание старшему поколению. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Сегодня отмечается День пожилых людей — это праздник наших дедушек и бабушек, — говорится в сообщении. — Навестите или позвоните своим близким, обязательно уделите внимание старшему поколению».
Также он на татарском языке пожелал всем пожилым людям здоровья, счастья и долгих лет жизни (Өлкәннәргә исәнлек-саулык, бәхет һәм озын гомер телим!).
Напомним, что по указу Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Демография» реализуется проект «Старшее поколение».
«Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов. Необходимо обеспечить безусловное исполнение социальных гарантий, чтобы пожилые люди, люди с ограниченными возможностями без проволочек, разного рода мытарств получили то, что им положено по закону – компенсации и бесплатные лекарства, медицинские услуги и средства реабилитации», – подчеркнул ранее глава государства.
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