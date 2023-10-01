Минниханов в День пожилых людей призвал татарстанцев позвонить близким

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в Международный день пожилых людей призвал подписчиков уделить внимание старшему поколению. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Сегодня отмечается День пожилых людей — это праздник наших дедушек и бабушек, — говорится в сообщении. — Навестите или позвоните своим близким, обязательно уделите внимание старшему поколению».

Также он на татарском языке пожелал всем пожилым людям здоровья, счастья и долгих лет жизни (Өлкәннәргә исәнлек-саулык, бәхет һәм озын гомер телим!).