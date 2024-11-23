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Минниханов: В День матери необходимо особое внимание к многодетным и семьям бойцов СВО
24 ноября в России отмечается День матери — праздник хранительниц домашнего очага и традиционных ценностей. В этот день важно уделить особое внимание матерям участников специальной военной операции, многодетным семьям и детям-сиротам, обратился к органам госвласти и местного самоуправления Раис РТ Рустам Минниханов.
«Органам государственной власти и местного самоуправления необходимо уделить особое внимание матерям участников специальной военной операции, многодетным мамам, а также детям-сиротам», — заявил руководитель РТ на совещании в Доме Правительства РТ.
Он также обратился ко всем татарстанцам, призвал их уделить время матерям, выразить им свою благодарность.
Кроме того, 29 ноября в республике отмечается День государственного флага Татарстана — официального символа, «выражающего государственность республики, самобытность и традиции многонационального народа».
Раис РТ поручил организовать в республике просветительские мероприятия, приуроченные к празднику.
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