Минниханов в делегации Путина в Ашхабаде: форум мира, переговоры с Ираном и Турцией

Ашхабад стал площадкой, на которой сошлись сразу несколько внешнеполитических линий. Владимир Путин принял участие в международном форуме мира и доверия, а также встретился с лидерами Ирана и Турции. В составе делегации – Раис РТ Рустам Минниханов, который также стал участником официальных мероприятий. Подробнее – в репортаже «Татар-информа».





Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Ашхабад

Путин возложил венок к Монументу Нейтралитета Туркменистана

Сегодня Владимир Путин с рабочим визитом прилетел в Ашхабад для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В аэропорту его встретил глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

В состав российской делегации вошел Раис РТ Рустам Минниханов, который прибыл в столицу Туркменистана накануне поздно вечером.

«Рабочий день в Казани закончился. Начинается рабочая поездка в Туркменистан. Рустам Минниханов прибыл в Ашхабад. Завтра он в составе российской делегации, которую возглавит Президент России Владимир Путин, примет участие в Международном форуме мира и доверия», – написала в своем телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Сегодня российский лидер принял участие в церемонии открытия и возложения венков к Монументу 30-летия нейтралитета Туркменистана в Ашхабаде. Новый комплекс представляет собой дань уважения многолетним глобальным усилиям по установлению мира, безопасности и сотрудничества.

В Туркменистане появятся новые инвестпроекты российских компаний

Позднее, выступая на форуме, Владимир Путин заявил, что российские компании планируют реализовывать в Туркменистане новые инвестиционные проекты.

«Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке, крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях», – подчеркнул Владимир Путин.

По данным, которые привел Президент России, за десять месяцев 2025 года товарооборот между двумя странами уже вырос на 35%. Это заметно больше, чем за весь предыдущий год, уточнил он.

Владимир Путин также напомнил, что при активном участии России и Туркменистана воплощаются в жизнь масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспийском море и в Центральной Азии. Помимо прочего, ведется прокладка магистрального транспортного коридора «Север – Юг».

Кроме того, Путин добавил, что поступательно развиваются двусторонние межрегиональные контакты, растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Так, в России обучаются более 54 тыс. студентов из Туркменистана.

Затем на полях форума состоялась двустороння встреча Владимира Путина с Президентом Туркменистана. Глава РФ поблагодарил Бердымухамедова за приглашение и отметил, что именно по его инициативе ООН провозгласила 2025 год Международным годом мира и доверия.

Рустам Минниханов в Ашхабаде принял участие во встречах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом Фото: rais.tatarstan.ru

Россия и Иран продолжают работать по ключевым инфраструктурным проектам

Рустам Минниханов в Ашхабаде принял участие во встречах Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом и Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пезешкиан поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку внешнеполитической позиции исламской республики на мировой арене.

«Я очень рад встретиться с вами снова. Хочу поблагодарить вас за защиту нашей позиции на международной арене», – передал его слова ТАСС.

По словам Пезешкиана, Тегеран настроен реализовать положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой, подписанном в январе этого года. Оно охватывает все сферы двустороннего сотрудничества и открывает новые горизонты в различных областях взаимодействия, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии. Стороны взяли на себя обязательства не помогать агрессорам в случае атаки на РФ или Иран, однако документ не подразумевает военную помощь в случае вооруженного нападения на одного из участников соглашения.

«Мы продолжаем работать по ключевым нашим большим крупным проектам. Это касается и [АЭС] Бушер, это касается развития инфраструктуры, включая маршрут «Север – Юг», – отметил российский лидер, добавив, что обсуждается возможность сотрудничества Москвы и Тегерана в области газа, электроэнергетики и сельского хозяйства.

«И, конечно, мы в плотном контакте по всем ключевым международным вопросам, включая все вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Вы знаете нашу позицию, мы поддерживаем Иран в ООН», – подчеркнул Президент РФ.

Минниханов и Эрдоган тепло приветствуют друг друга перед встречей с Президентом РФ Владимиром Путиным Фото: rais.tatarstan.ru

В отношениях Москвы и Анкары нет существенных проблем

Лилия Галимова поделилась фото, на котором Минниханов и Эрдоган тепло приветствуют друг друга перед встречей с Президентом РФ Владимиром Путиным. Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин поинтересовался, о чем они успели пообщаться. Видео так же выложила в телеграм-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ:

Автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Павел Зарубин поинтересовался, о чем они успели пообщаться Фото: rais.tatarstan.ru

– Мы поздоровались, узнали, как дела, и он сказал, что у него будет встреча с Президентом, я сказал: «Я буду там».

– Тепло он вас очень встретил.

– Он хорошо нас знает, мы хорошо работаем с Турцией: у нас более 5 млрд по долларов по прошлому году товарооборот, и ряд проектов мы там ведем.

Переговоры продлились 40 минут.

«Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами», процитировала пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова «Российская газета». Он подчеркнул, что Президент дал хорошо известную оценку этого.

Песков также отметил, что «Турецкий президент, выступая, говорил о готовности и желании Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу, что приветствуется нашей страной».

На встрече было отмечено отсутствие существенных проблем в отношениях Москвы и Анкары.

«Отметили, что в целом отношения развиваются очень хорошо во всех областях, в целом есть какие-то вопросы, но существенных проблем нет между нами», – процитировал представителя Кремля ТАСС.

Дружеские связи Туркменистана и Татарстана

За 2025 год Рустам Минниханов посетил Туркменистан уже четыре раза и регулярно встречался с Гурбангулы Бердымухамедовым.

Например, 27 сентября, сразу после вступления в должность после выборов, Раис республики в качестве почетного гостя посетил День независимости Туркменистана. Он также встретился с Председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Я весьма рад принимать вас на гостеприимной туркменской земле в качестве лидера Татарстана, а также хотел бы поздравить вас с убедительной победой на выборах Раиса Республики Татарстан», – поприветствовал Гурбангулы Бердымухамедов в начале беседы. Он отметил, что визит в Туркменистан сразу после вступления в должность подчеркивает высокий уровень двухсторонних отношений.

Кроме того, в августе Минниханов принял участие в конференции для развивающихся стран, не имеющих прямого выхода к морю. Там его встречали в международном аэропорту города Туркменбаши. Дети в национальных костюмах поприветствовали делегацию из республики фразой на татарском языке: «Рәхим итегез, хөрмәтле кунаклар!» («Добро пожаловать, уважаемые гости!») и преподнесли Минниханову угощение и букет белых роз.

Тогда же Раис РТ принял участие в приветственной встрече национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова и Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша с почетными гостями – участниками форума.

«Татарстан – один из ведущих и промышленно развитых регионов России, который также не имеет прямого выхода к морю. Тем не менее благодаря поддержке нашей страны за последние десятилетия нам удалось добиться значительных успехов в развитии международных связей и экономики. Мы активно расширяем торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество со многими странами мира, реализуем совместные проекты и привлекаем инвестиции», – сказал Минниханов в ходе встречи.

Туркменистан и Татарстан сотрудничают по разным направлениям: машиностроение, нефтегазовая сфера, медицинская промышленность – и другим Фото: rais.tatarstan.ru

У Туркменистана и Татарстана есть большой потенциал для экономического сотрудничества

Туркменистан и Татарстан сотрудничают по разным направлениям: машиностроение, нефтегазовая сфера, медицинская промышленность – и другим.

Туркменистан – один из самых крупных потребителей автомобильной техники «КАМАЗ» в Средней и Центральной Азии. Парк автомобилей в стране насчитывает более 10 тыс. единиц, по данным прошлого года.

В стране на протяжении многих лет также успешно работают Казанский вертолетный завод, судостроительный Зеленодольский завод имени Горького, «КЭР-Холдинг» и «Эйдос».

По итогам 2024 года объем товарооборота между Татарстаном и Туркменистаном превысил $39 млн.

В мае Гурбангулы Бердымухамедов приезжал на KazanForum. В ходе переговоров с Миннихановым в Казанском Кремле были обсуждены текущее состояние и перспективы развития татарстано-туркменистанского сотрудничества. Было отмечено, что взаимоотношения Татарстана и Туркменистана имеют давнюю историю, а ведущие предприятия республики на протяжении многих лет успешно работают в Туркменистане.

Особое внимание было уделено возможностям расширения экономического взаимодействия в сфере нефтеразведки и нефтедобычи, машиностроения, энергетики, фармацевтики и медицины, агропромышленного комплекса и других направлений.

Также обсуждались вопросы сотрудничества в области культуры, туризма, спорта, науки и образования. В настоящее время в вузах Татарстана обучаются почти 8,5 тысячи студентов из Туркменистана.