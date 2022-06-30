Минниханов в Чувашии откроет Соборную мечеть и мемориал труженикам тыла

Президент Татарстана Рустам Минниханов завтра посетит с визитом Чувашию. Там он примет участие в открытии местной Соборной мечети и мемориала труженикам тыла, а также пообщается с представителями татарской общины региона. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Открытие Соборной мечети пройдет в рамках продолжения празднований 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией — события, которое отмечают не только в Татарстане, но и в других регионах страны, пояснила Галимова.

«Эта Соборная мечеть была возведена в 1990 году. В 2014 году прихожане приняли решение, что нужно провести реконструкцию здания, расширить его. И завтра Рустам Нургалиевич вместе со своим коллегой, главой Чувашской республики, примет участие в открытии обновленного здания», — пояснила она.

Кроме того, Президент РТ побывает на торжественном открытии монумента труженикам тыла — «Строителям безмолвных рубежей», которые вносили свой вклад во время Великой Отечественной войны.

«Это первый в России мемориал труженикам тыла и строителям оборонительных рубежей», — подчеркнула Галимова, добавив, что в церемонии также ожидается участие полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.