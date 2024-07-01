Минниханов в Чистополе посетил столетнего участника войны Накипа Хайруллина

В ходе рабочей поездки в Чистополь Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал в гостях у участника Великой Отечественной войны Накипа Хайруллина, которому в феврале этого года исполнилось 100 лет. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раис РТ поздравил ветерана с юбилеем и заметил, что вся жизнь участника войны является настоящим образцом преданного служения Родине. Рустам Минниханов вручил ему медаль «100 лет образования ТАССР» и памятный подарок. Затем разговор продолжился за чайным столом.

Накип Мубаракшинович Хайруллин родился 25 февраля 1924 года в селе Каргали (ныне Чистопольский район РТ). В августе 1942-го стал курсантом Владимирского пехотного училища, после окончания которого получил звание младшего лейтенанта. Попал на фронт в первые месяцы 1943 года. В первый раз принял участие в бою в составе Западного фронта под Смоленском как боец 963-го стрелкового полка 274-й стрелковой дивизии.

Командовавший минометным взводом девятнадцатилетний офицер, несмотря на возраст, старался быть примером для подчиненных. Всегда находился на переднем крае, несколько раз был ранен. В первый раз получил ранение осенью 1943 года, но через две недели снова встал в строй. Летом 1944-го едва избежал смерти, когда осколок угодил ему в спину. После госпиталя вернулся на фронт в декабре 1944-го. Участвовал в боях на территории Беларуси, Украины, Польши, освобождал Варшаву, форсировал Вислу и Одер. Солдаты под его командованием участвовали в штурме Берлина. Был отмечен наградами за проявленные храбрость и мужество.

После Победы занимался организацией полевых работ в Германии. В 1946-м вернулся домой, впоследствии окончил педагогический институт. Работал в школе родного села Каргали сначала учителем, а потом и директором. Воспитал троих детей. У ветерана три внука и четыре правнука.