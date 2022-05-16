Рустам Минниханов в Чистополе ознакомился с работой уникальной для РФ обувной компании

фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил индустриальный парк «Чистополь», где ознакомился с работой обувной компании «Барс». Это предприятие является единственным в России, выпускающим сразу четыре вида спецобуви. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Ежедневно компания производит от 2,5 до 3 тыс. пар спецобуви четырех видов — из кожи, ПВХ, ЭВА и бортопрошивную. Она открылась в 2019 году, за это время ее выручка достигла 961 миллиона рублей, а продукция отправлялась в разные регионы от Калининграда до Камчатки и за рубеж — в Казахстан и Белоруссию.

Сам индустриальный парк «Чистополь», где расположен «Барс», построен по программе развития моногородов. На территории 292 га действуют проекты 13 компаний, 10 из них при этом являются резидентами ТОСЭР.

Инвесторы, которые работают на площадке, освобождаются от арендной платы за землю на срок до семи лет, напомнили в пресс-службе Президента РТ.