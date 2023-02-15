Минниханов в Черемшанском районе: «Нужно развивать животноводство и подсобные хозяйства»

Черемшанский район Татарстана обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста экономики и развития человеческого капитала. Чтобы достичь необходимых результатов, местным властям нужно наращивать долю малого бизнеса в экономике, держать на контроле ситуацию с уровнем зарплат, а также уделять дополнительное внимание растениеводству и животноводству. Об этом на заседании Совета Черемшанского муниципального района, посвященном итогам социально-экономического развития за год, заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Перед стартом сессии руководитель республики посетил ряд площадок района. Одной из них стал цех по розливу минеральной воды «Хан-Су», где Рустаму Минниханову продемонстрировали производственные линии общей площадью свыше 360 кв. метров. Предприятие было заложено в марте 2022 года, первые бутылки с минеральной водой местного производства сойдут с конвейера уже в ближайшем апреле. Предполагается, что здесь будут работать 12 специалистов.

Затем Раис Татарстана направился в Черемшанскую кадетскую школу-интернат имени Героя Советского Союза Ивана Конева. Образовательное учреждение функционирует с 2008 года, несколько лет назад здесь провели капитальный ремонт — обновили фасад, крышу, заменили коммуникации, а также закупили современное внутреннее оборудование и мебель. Сейчас в стенах школы-интерната обучаются 153 ученика.

«В проводимой сейчас специальной военной операции принимают участие 14 наших воспитанников, в том числе три офицера», — сообщили Раису Татарстана во время осмотра учебных помещений.

После этого Рустам Минниханов направился в местный Дом культуры, где стартовала итоговая сессия районного Совета. Обращаясь к местным депутатам, Раис Татарстана затронул тему спецоперации на Украине и поддержки семей мобилизованных.

«Весьма сложная работа здесь легла на плечи наших муниципалитетов. <…> Одной из главных задач на местах является поддержка военнослужащих и их семей. Особого внимания требуют семьи погибших. Знаю, что многие черемшанцы активно вовлечены в эту работу. Хочу выразить слова благодарности всем неравнодушным гражданам за вклад в общее дело», — обратился к участникам заседания Минниханов.

Возвращаясь к теме социально-экономического развития района, руководитель республики сделал замечание относительно внешнего вида райцентра и призвал проработать благоустройство Черемшана.

«Районный центр надо привести в порядок. Выглядит не так, как другие наши районы. Шарма нет… Есть объекты, которые требуют, чтобы руки до них дошли. Нужно прислать сюда наш архитектурный десант — пусть они посмотрят, дадут советы и предложения. Думаю, что райцентр должен быть красивым», — сказал Минниханов.

Он также призвал обратить более пристальное внимание местному животноводству и растениеводству: активнее использовать удобрения для повышения урожайности, а также наладить эффективный механизм по производству молока.

«Вы должны с этого (производства молока — прим. Т-и) получать доходы. Вы не занимаетесь животноводством. Надо обратить на это внимание, работа здесь должна быть системной», — подчеркнул Рустам Минниханов, предложив решить этот вопрос через кооперацию с соседними районами при поставке кормов для скота.

Раис Татарстана также затронул тему развития малого и среднего бизнеса. По его словам, статистика в абсолютных цифрах по району неплохая, однако вопросы возникают при рассмотрении доли занятых в этой сфере местных жителей.

«Это ваши резервы. По количеству занятых в предпринимательстве на душу населения вы на 37-й позиции. На 1 тыс. населения республики в целом это 200 человек, а у вас 100 человек», — объяснил Минниханов.

Другие аспекты, на которых в своей речи остановился руководитель республики, касались вопросов демографии, повышения зарплат в не связанных с нефтедобычей отраслях района и другие вопросы.

«В целом район стабильный, с огромным потенциалом. Нужно работать с вопросом агропромышленного комплекса, личных подсобных хозяйств. Вопросы борьбы с бедностью и повышения демографии также должны быть под вашим контролем», — резюмировал Рустам Минниханов.