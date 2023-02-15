Минниханов в Черемшане посетил новый цех по производству минеральной воды

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Цех по производству минеральной воды посетил сегодня Раис Татарстан Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Черемшанский район. Об этом сообщает пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

Предприятие готовится к запуску, в настоящее время идет наладка оборудования и пробный розлив воды. Рустаму Минниханову показали линию, рассказали о технологии производства.

Производительность линии составляет до 2,5 тысячи поллитровых бутылок и 2 тысячи литровых в час.

Ранее производители получили свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых минеральных лечебно-столовых вод Слободского месторождения.

