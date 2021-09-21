Минниханов: В центре Казани появится IT-квартал

В Казани появится квартал, где будут расположены компании и организации в сфере информационных технологий, сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на Kazan Digital Week.

«В этом году мы приобрели еще одно здание в центре Казани (бывшей фабрики „Спартак“ — прим. Т-и.), которое позволит существенно увеличить площади для решения IT-задач. Там (в этом районе — прим. Т-и.) расположены две площадки IT-парка и школа 21, открытая совместно со Сбербанком. Мы планируем сформировать IT-квартал в центре Казани, в шаговой доступности от озера Кабан. Это будет удобно и полезно для специалистов этой сферы», — отметил руководитель республики.

Он также сообщил, что в Татарстане успешно развивается город Иннополис, где в настоящее время работают 120 резидентов, 38 партнеров и 102 стартапа.

«Мы наблюдаем рост интереса со стороны IT-компаний и увеличение числа специалистов, желающих переехать в Иннополис. Поэтому ведется строительство двух новых технопарков, где будет создано около 4 тыс. рабочих мест», — сказал он.

Также, по словам Минниханова, в связи с большим интересом татарстанской молодежи к современным компьютерным играм Казань планирует принять у себя чемпионат мира по киберспорту в 2022 году.