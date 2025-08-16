Минниханов: В чемпионате «Хикмәт» участвуют 113 представителей старшего поколения

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В чемпионате по компьютерному многоборью «Хикмәт», который проходит в республике, участвуют самые мудрые и смелые татарстанцы, а именно 113 представителей старшего поколения. Об этом написал Раис РТ Рустам Минниханов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что самому взрослому участнику – Петру Никитовичу – 85 лет. Соперники соревнуются области компьютерной техники и работы с цифровыми сервисами. В числе номинаций – информационная и финансовая безопасность, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и другие.

«С 2007 года более 132 тыс. пенсионеров были обучены основам компьютерной грамотности в Татарстане. Желаю участникам конкурса успехов, здоровья и долгих лет жизни!» – добавил Минниханов.

фото: телеграм-канал Рустама Минниханова