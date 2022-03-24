Минниханов в Челнах провел совещание по импортозамещению

пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой в Набережных Челнах. Он осмотрел производственные площади ПАО «КАМАЗ» и провел совещание по освоению материалов в рамках импортозамещения, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На заводе Президент в числе прочего ознакомился с производством грузовиков К4 и К5, осмотрел другие производственные площадки и конвейер.

Затем Рустам Минниханов провел совещание по развитию сотрудничества и освоению материалов в рамках импортозамещения для изготовления комплектующих изделий для нужд ПАО «КАМАЗ».

Президент отметил, что многие производства испытывают сложности в условиях санкций. Сложности, в первую очередь, касаются доступа к зарубежным технологиям, оборудованию и материалам. «Наша задача — обеспечить бесперебойную работу всех ключевых стратегически значимых предприятий», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Группа «КАМАЗ» является крупнейшим производителем грузовиков в России. В 2021 году предприятие выпустило порядка 44 тыс. грузовых автомобилей. Доля КАМАЗа на российском рынке тяжелых грузовиков составила 44%, на экспорт поставлено 5,8 тыс. единиц техники, напомнил Рустам Минниханов.

«Мы видим, что спрос на автомобили огромный, и они востребованы», — добавил Президент.

В мероприятиях приняли участие заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.