Минниханов в Челнах посетил предприятия «Агросила. Челны-МПК» и «Челны-хлеб»

Президент Татарстана Рустам Минниханов во время рабочей поездки в Набережные Челны посетил ООО «Агросила. Челны-МПК» и АО «Челны-хлеб». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На «Агросиле» Президент РТ ознакомился с производством основных видов продукции и осмотрел автоматизированные линии по производству готовой продукции: от традиционных колбас, варено-копченых изделий и полуфабрикатов до различного вида маринадов, деликатесов и сырокопченых изделий (в общей сложности более 250 наименований).

Минниханову также показали цеха упаковки продукции, площадки для подготовки сырья, камеры копчения и другие производства. Помимо прочего, здесь работает роботизированный склад готовой продукции, который был построен одновременно с вводом предприятия в 2017 году.

«Агросила. Челны-МПК» — единственное предприятие в Татарстане, которое имеет возможность производить в месяц 100 тонн сырокопченых колбас и 300 тонн полуфабрикатов, доведенных до готовности. Из стран СНГ компания чаще всего поставляет свою продукцию в Азербайджан и Узбекистан, где она особенно популярна. Основной объем экспорта приходится на халяльные продукты.

Президента РТ сопровождали вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров и генеральный директор холдинга «Агросила» Светлана Барсукова. Она рассказала, что на предприятии внедрена система бережливого производства.

На АО «Челны-хлеб» необходимые пояснения Рустаму Минниханову давал генеральный директор предприятия Рафаэль Юнусов. Он также представил этапы инвестиционной деятельности одноименной группы компаний на 2022–2024 годы. Кроме того, Президент РТ пообщался с представителями коллектива предприятия.

«Челны-хлеб» представляет собой одного из крупнейших производителей хлебобулочных и кондитерских изделий в Закамском регионе Татарстана. Ежесуточное производство превышает 80 тонн. С 2020 года предприятие вошло в федеральную программу по повышению производительности труда.