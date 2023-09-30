Минниханов в Челнах осмотрел выставку машиностроительных предприятий Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Набережных Челнах осмотрел экспонаты специализированной выставки, подготовленной ко Дню машиностроителя. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Татарстанскую технику представили на площади у здания Городского дворца творчества детей и молодежи. В частности, здесь выставили спортивный автомобиль команды «КАМАЗ-мастер» и автотехнику компаний «Кориб», «Соллерс», «ЕлАЗ», «Ремдизель», «Колуман Рус», ЦФ «Кама».

ПАО «КАМАЗ», помимо спортивной машины, представило седельный тягач, карьерный самосвал и бортовой автомобиль. В свою очередь «Соллерс Алабуга» показал «Соллерс Атлант автобус», рассчитанный на 15 пассажиров, и автогрейдер.

Комментировал экспонаты министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко. Рустама Минниханова также сопровождали мэр Автограда Наиль Магдеев, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и другие официальные лица.

«Машиностроительный комплекс играет ключевую роль для отечественной промышленности, нашей экономики в целом», — обращался ранее Президент РФ Владимир Путин к участникам форума промышленного форума «Инженеры будущего 2020».