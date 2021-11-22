Минниханов: В Челнах необходимо создать площадку, аналогичную Агропромпарку «Казань»

Самозанятые Тукаевского района Татарстана обратились к Президенту республики Рустаму Минниханову с просьбой рассмотреть возможность создания в Набережных Челнах торговой площадки, аналогичной Агропромпарку «Казань».

Руководитель ассоциации самозанятых Тукаевского района Эльфат Хабибрахманов рассказал, что в этом муниципалитете и соседних Набережных Челнах трудятся 20 тыс. самозанятых, а сам он занимается художественной ковкой. Наиболее же популярной сферой деятельности среди самозанятых в районе является пищевое производство. Им занимаются кондитеры, пекари, производители мясных полуфабрикатов и полезных снеков.

Большинство таких производителей работают в домашних условиях, что чаще всего не соответствует требованиям СанПиН. Создание инфраструктуры для самозанятых позволит им выйти за пределы домашнего производства и масштабировать свое дело.

В качестве примера успешного опыта работы самозанятых местный активист упомянул Агропромпарк «Казань». «Создание аналогичной площадки на территории города Набережные Челны обеспечило бы возможность реализовывать свою продукцию на площадке самозанятым не только из Челнов, но и из ближайших районов. Рустам Нургалиевич, просим Вас рассмотреть возможность создания такой площадки на территории города Набережные Челны», — обратился самозанятый к Президенту.

Рустам Минниханов согласился, что Агропромпарк в Казани успешно работает на сегодняшний день.

«Агропромпарк в Казани хорошо вписался в эту задачу. Наиль Гамбарович, есть у вас такие площадки?» — обратился руководитель республики к мэру Набережных Челнов Наилю Магдееву.

Глава Автограда пообещал рассмотреть идею и затем доложить о решениях Президенту.

«В Челнах необходимо создать площадку, аналогичную Агропромпарку „Казань“. Мы дали такую возможность для самозанятых — это и торговля сразу, и производство. Надо такие площадки находить», — поручил Минниханов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей — помощник Президента Республики Татарстан Фарид Абдулганиев напомнил, что в 2019 году Татарстан стал одним из первых регионов, где с большим успехом стал применяться специальный налоговый режим — «налог на профессиональный доход». Сейчас в республике работают уже более 164 тыс. самозанятых.

Минниханов отметил, что идея создания категории самозанятых принадлежит Премьер-министру России Михаилу Мишустину, а сам он стал одним из первых, поддержавших эту инициативу в Татарстане. «Это прекрасная возможность работы с доходом не более 2,5 млн рублей в год», — отметил Президент.