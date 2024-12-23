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Минниханов: В ближайшие пять лет мы серьезно продвинемся в вопросах ЖКХ
В ближайшие годы будет уделено большое внимание состоянию жилищно-коммунального хозяйства. Особенно важным будет продолжить программу капитального ремонта и замены инженерных сетей. Об этом на итоговой пресс-конференции заявил Раис республики Рустам Минниханов.
«Часть средств масштабной программы модернизации системы ЖКХ пойдут на приведение в порядок многоквартирных домов. Но основная пойдет на инженерные сети: это вода, тепло, электричество и так далее. Это только наша часть, но будет и федеральная поддержка в этих направлениях. Уверен, в ближайшие пять лет серьезно продвинемся вперед в этих вопросах», - пояснил он.
Минниханов допустил, что после завершения программы «Наш двор», еще больше усилий можно будет направить на улучшение состояния домов в Татарстане.
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