Минниханов в Благовещенске: «Спорт – одна из мощнейших площадок для объединения народов»

В ходе двухдневной рабочей поездки в Амурскую область Рустам Минниханов побывал на космодроме «Восточный», встретился с губернатором Василием Орловым, сел за руль спортивного «КАМАЗа» и принял участие в открытии российско-китайского фестиваля «ЗимФестАмур». Подробнее – в материале «Татар-информа».





«У России и Китая богатая история спортивных достижений и большие планы на продвижение ЗОЖ и массового спорта»

Сегодня в Благовещенске открылся Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта «ЗимФестАмур». Он пройдет сегодня и завтра на льду Амура на границе России и Китая. Фестиваль проводится с 2017 года, а в этом году, помимо регионов-хозяев – Амурской области (Благовещенск) и провинции Хэйлунцзян (Хэйхэ), в состязаниях впервые принимают участие и регионы-гости. С российской стороны таковым стал Татарстан, а со стороны КНР – провинция Аньхой.

«Это значимое мероприятие является ярким примером укрепления стратегического партнерства и дружеских отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Игры демонстрируют важность развития сотрудничества в сфере спорта – одной из мощнейших площадок для объединения народов и культур. Россия и Китай обладают богатой историей спортивных достижений и традиций, большими планами на продвижение здорового образа жизни и массового спорта. Этот фестиваль предоставляет хорошую возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и вдохновить новое поколение спортсменов», – сказал Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Рустам Минниханов: «Фестиваль предоставляет хорошую возможность обменяться опытом, повысить профессиональное мастерство и вдохновить новое поколение спортсменов»

Губернатор Амурской области Василий Орлов, поприветствовав участников фестиваля на русском и китайском языках, также подчеркнул его значимость.

«Это уникальное событие объединило представителей разных видов спорта, а с этого года – и разных регионов двух стран. Благодарю наших давних партнеров из провинции Хэйлунцзян, а также гостей из Республики Татарстан и провинции Аньхой, известных спортсменов двух стран за их поддержку и участие. Уверен, что фестиваль еще больше укрепит дружбу и сотрудничество между нашими народами», – сказал он.

Со стороны КНР в открытии фестиваля приняли участие заместитель председателя Народного Правительства провинции Хэйлунцзян Хань Шэнцзянь, председатель Народного Правительства города Хэйхэ Цинь Бо и представители провинции Аньхой.

Василий Орлов (справа): «ЗимФестАмур» объединил представителей разных видов спорта, а с этого года – и разных регионов двух стран»

Особое внимание на фестивале уделяется, с одной стороны, массовому привлечению участников из приграничных китайских городов и регионов, а с другой – развитию детско-юношеского спорта. Специально для участия в «ЗимФестАмуре» в Благовещенск приехала команда 9-10-летних хоккеистов казанской спортивной школы «Ак буре (Белый волк)».

Их игра с китайскими сверстниками сборной провинций Хэйлунцзян и Аньхой и открыла состязательную программу дня. Минниханов, Орлов и китайские почетные гости дали старт матчу символическим вбрасыванием шайбы, а сама встреча завершилась вничью – 4:4. В хоккейной программе фестиваля ожидается также мастер-класс для юных амурских спортсменов от титулованного татарстанского хоккеиста, депутата Госсовета РТ Даниса Зарипова.

«Несмотря на географическую отдаленность, взаимодействие двух регионов развивается»

После хоккейного матча прямо на льду Амура прошли показательные выступления грузовиков знаменитой набережночелнинской команды «КАМАЗ-мастер». Парный дрифт продемонстрировали ее руководитель Эдуард Николаев и молодой пилот Алмаз Ахмедов.

Раис Татарстана тоже сел за руль спортивного «КАМАЗа» поколения К5, прокатив на нем своего амурского коллегу. «Никогда не ездил на «КАМАЗе так быстро», – поделился впечатлениями от заезда Орлов.

Видео: телеграм-канал «ГАЛИМОВА»

Закончив со своей спортивной программой, руководители двух регионов осмотрели набережную Амура, с которой открывается вид на Хэйхэ. На ней в дни фестиваля будут работать амурские и татарстанские творческие коллективы, а гостей праздника будут угощать блюдами русской и татарской кухонь.

Прогулка по набережной завершилась в Доме российско-китайской дружбы, где прошла рабочая встреча Рустама Минниханова и Василия Орлова. Губернатор Амурской области рассказал гостю о проектах строительства трансграничной канатной дороги через реку Амур и международного выставочного центра в Благовещенске.

Минниханов, в свою очередь, поблагодарил амурского коллегу за приглашение делегации Татарстана на «ЗимФестАмур».

«Традиционно культура и спорт вносят значимый вклад в развитие многопланового сотрудничества между Россией и Китаем, в том числе и на региональном уровне. Важно, что наши народы, прежде всего молодежь, имеют уникальную возможность познакомиться с обычаями и традициями друг друга, а также проявить свой спортивный дух. Уверен, данный фестиваль будет востребован жителями наших стран еще долгие годы», – сказал он.

Отдельно руководители Татарстана и Амурской области проработали вопросы социально-экономического сотрудничества. Раис РТ подчеркнул, что, несмотря на географическую отдаленность, взаимодействие двух регионов развивается.

«Татарстан заинтересован в увеличении поставок продукции машиностроения и грузовых автомобилей, химического и нефтехимического комплексов, пищевой промышленности, товаров народного потребления и медицинского назначения. Также у нас есть наработки в области энергосбережения. У наших регионов также есть хорошие возможности для развития связей в сфере образования и науки, культуры, молодежной политики, спорта и туризма», – отметил Рустам Минниханов.

Завершая встречу, он пригласил Василия Орлова на форумы «РОСТКИ» и Kazan Digital Week, которые пройдут в Казани в августе и сентябре этого года соответственно.

На космодроме «Восточный» и на копии Албазинского острога

А накануне Минниханов, также в сопровождении Орлова, побывал на первом гражданском космодроме страны «Восточный», который расположен в 180 километрах от Благовещенска (отметим, что площадь области в пять с лишним раз превышает площадь Татарстана). Здесь руководителю республики показали стартовые комплексы «Союз» и «Ангара», предназначенные для пусков ракет одноименных семейств, и рассказали о проекте перспективной многоразовой ракеты на метане «Амур-СПГ».

Во время поездки на космодром глава Амурской области рассказал Рустаму Минниханову о ключевых инфраструктурных объектах региона. Вместе они осмотрели с воздуха площадки Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса, международный автомобильный мост через реку Амур, таможенно-логистический терминал «Каникурган», новый мост через реку Зея, а также строящийся терминал трансграничной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ.

Затем руководители двух регионов посетили военно-патриотический парк «Патриот», расположенный на территории полигона Дальневосточного гвардейского высшего общевойскового командного училища. Здесь же они осмотрели копию Албазинского острога, сыгравшего важную роль в борьбе России с китайской империей Цин за обладание Приамурьем.

Между Правительством Татарстана и администрацией Амурской области с 2006 года действует Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. В соответствии с ним республика поставляет в Амурскую область нефть, нефтепродукты, минеральные и химические удобрения, грузовую технику и запасные части, строительные инструменты, медицинское оборудование, лекарственные препараты и различную сельскохозяйственную продукцию. В вузах РТ обучаются более ста человек из Амурской области.

В будущем регионы планируют расширение поставок продукции татарстанского машиностроения и товаров народного потребления, развитие сотрудничества в области судостроения, использование опыта и Амурской области в развитии сотрудничества с КНР и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фотографии: пресс-служба Раиса Татарстана