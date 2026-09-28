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Экономика 28 сентября 2026 10:52

Минниханов: В авиастроении нужно выйти на новые экспортные направления

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Задача в авиастроении – выйти на новые экспортные направления. Об заявил Раис РТ Рустам Минниханов в ежегодном послании Государственному Совету РТ.

«Одобрение Росавиации на обновленную импортозамещенную конструкцию самолета Ту-214 открывает возможности его серийного производства и поставок российским авиакомпаниям», – сказал он.

Руководитель республики добавил, что продолжаются сертификационные испытания вертолета «Ансат» в импортозамещенном облике с отечественным двигателем. Кроме того, по его словам, ведется работа по постановке на производство вертолета Ми-34.

#ПосланиеМинниханова2026 #Рустам Минниханов #авиация
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