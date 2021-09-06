Рустам Минниханов: «2010 год повторился, падение значительно меньше, но очень ощутимо»

Текущую ситуацию в экономике Татарстана, прогноз ее развития на этот и последующие три года и предварительные параметры бюджета на среднесрочную перспективу обсуждены на заседании правительства Татарстана. В работе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На заседании правительства РТ с участием Рустама Минниханова обсудили текущую экономическую ситуацию и прогнозы развития

Фото: president.tatarstan.ru

Экономика восстанавливается

Заседание было посвящено основным параметрам прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы и прогнозу консолидированного бюджета РТ на 2022-2024 годы.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что мировая экономика в целом выходит на траекторию восстановления. Но на нее по-прежнему влияет эпидемиологическая обстановка.

«Прогноз развития республики и страны в целом характеризуется общей положительной динамикой по основным социально-экономическим показателям. Так, по итогам текущего года рост валового регионального продукта (ВРП) республики оценивается на уровне 103,8%», – отметил он.

Заместитель Премьер-министра — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов сообщил, в стране и мире сохраняется повышенная неопределенность траектории роста, которая будет определяться как экономическими, так и эпидемиологическими факторами.

Алексей Песошин: «Прогноз развития республики и страны в целом характеризуется общей положительной динамикой по основным социально-экономическим показателям» Фото: president.tatarstan.ru

В январе-июле российской экономке придали ускорение обрабатывающая промышленность, строительный сектор, торговля и в целом оживление деловой активности. Эти же факторы повлияли и на рост экономики Татарстана.

По мере снижения ограничений в рамках сделки ОПЕК+ постепенно растет добыча нефти – за первые 7 месяцев она выросла на 2,8%. Министр отметил существенное сокращение нефтесервисных услуг (на 19,5%), в то время как в целом в России этот сектор растет.

Из-за плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах снизился объем производства нефтепродуктов, с учетом снижения спроса – лекарственных средств, в связи с сокращением заказов и высокой базой 2020 года – производство легкой промышленности.

Снизились объемы в АПК – аграрии получили продукции на 5,8% меньше в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за аномальных погодных условий. По оценке министерства сельского хозяйства и продовольствия, по итогам текущего года снижение объема сельхозпродукции в сопоставимых ценах ожидается на 18,3%, в том числе растениеводстве – на 34,8%.

Темп роста в строительном секторе республики составил 102,3%. Восстанавливается оборот розничной торговли.

«С учетом планируемого предприятиями в 4 квартале наращивания объемов промышленности, в первую очередь, в производстве нефтепродуктов и машиностроении, по итогам года индекс промышленного производства оценивается на уровне 105,4%», – отметил министр.

Предполагается, что в целом будут отгружены товары и оказаны услуги на 3,372 трлн рублей.

Валовый региональный продукт оценивается по итогам года в 2,907 трлн рублей.

Инвестиции в основной капитал должны вырасти в текущем году на 4,5% - до 665 млрд рублей. За первое полугодие они выросли на 11,8% - до 244 млрд рублей.

Мидхат Шагиахметов отметил, что в стране и мире сохраняется повышенная неопределенность траектории роста Фото: president.tatarstan.ru

Трехлетний прогноз экономики и бюджета

Шагиахметов сообщил, что при подготовке прогноза социально-экономического развития республики на 2022—2024 годы были учтены параметры, рекомендованные Правительством России для регионов. Так, базовый вариант предполагает цену на нефть марки Urals в 2022 году на уровне 56,2 долларов за баррель, 2023 году – 54,8, 2024 – 54,2. Среднегодовой курс доллара – 71,8 рубля, 72,6 рубля и 73,6 рубля соответственно. Инфляция прогнозируется на отметке 4% в год.

Предполагется, что экономика Татарстана в следующем году вырастет на 3,6%, в том числе 35% составит вклад промышленного производства, 19% — сельского хозяйства, 17% — торговли, 6% — строительства.

Промпроизводство вырастет, по прогнозу, на 3,4%, из них более 70% обеспечат предприятия нефтегазохимического комплекса.

В промышленности рост планируетсяза счет мощностей, которые должны быть введены в текущем и следующем годах, в том числе на КАМАЗе, Казанском авиационном заводе имени Горбунова, «Нижнекамскнефтехиме», «Казаньоргсинтезе», «Татэнерго», предприятиях Haier в Татарстане.

В следующем году правительство ожидает, что сельское хозяйство восстановится и покажет рост на 10,7% в сопоставимых ценах, в том числе в растениеводстве – на 26%. Кроме применения технологий, которые позволят нарастить производство, министр посоветовал активнее применять инструменты агрострахования.

Радик Гайзатуллин сообщил, что объем собственных доходов консолидированного бюджета в 2022 году прогнозируется в объеме 294,1 млрд рублей Фото: president.tatarstan.ru

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин сообщил, что объем собственных доходов консолидированного бюджета в 2022 году прогнозируется в объеме 294,1 млрд рублей, в 2023 году — 303,6 млрд рублей, в 2024 году — 315 млрд рублей.

Расходы бюджета без учета федеральных средств планируются в 2022 году в объеме 304,9 млрд рублей, в 2023 году — 316,2 млрд рублей, 2024 году — 328,9 млрд рублей.

Дефицит консолидированного бюджета в 2022 году составит 10,8 млрд рублей, в 2023 году — 12,6 млрд и в 2024 году — 13,9 млрд.

«Надо двигаться вперед. Надо делать выводы»

Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в этом году наблюдается рост экономической активности. «Есть положительная динамика и промышленном производстве, торговле и строительстве», – сказал он.

Вместе с тем, руководитель республики подчеркнул, что до конца года еще достаточно много времени и успокаиваться нельзя.

«Основная цель — укрепить текущие позитивные тенденции. Параметры, которые мы заложили на следующий год, требуют от нас очень кропотливой системной работы», – отметил Минниханов.

Президент РТ обратил внимание не необходимость активного развития малого и среднего бизнеса Фото: president.tatarstan.ru

Президент сообщил, что в следующем году рост ВРП планируется на уровне 103,6% в сопоставимых ценах, индекс промышленного производства — 103,4%, инвестиций в основной капитал — 104,7%.

«Все эти показатели очень серьезные и требуют от нас серьезной работы. В этом году мы имеем большие проблемы в связи с засухой по агропромышленному комплексу. Тем не менее, надо двигаться вперед. Надо делать выводы. 2010 год повторился, падение меньше, но очень ощутимо. Самое главное – это экономика наших сельчан, населения, ведь они эти доходы не получают. Вы представляете какой объем средств они израсходовали, взяли кредиты. Поэтому ситуация на селе не очень простая», – подчеркнул Минниханов.

По его словам, есть вопросы, связанные с доходами бюджета, в том числе поступлениями от нефтяников из-за изменений на федеральном уровне. В то же время растут социальные обязательства. Он отметил, что дефицит более 10 млрд рублей – существенная сумма и необходимо найти ресурсы для того, чтобы его покрыть. Минниханов сообщил, что один из таких резервов – задолженность по налогам, которая составляет 8,9 млрд рублей.

Он обратил внимание не необходимость активного развития малого и среднего бизнеса, использовать возможности государственно-частного партнерства.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru