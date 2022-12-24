Минниханов в Альметьевске посетил жилой дом со встроенным детским садом

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня в Альметьевске посетил 44-квартирный жилой дом со встроенным детским садом. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В дошкольное учреждение можно попасть, не выходя из здания. Квартиры в этом доме предназначены для специалистов «ТатНИПИнефть» и Альметьевского государственного нефтяного института. Они предоставляются на условиях найма и обеспечены мебелью, бытовой техникой, а также предметами первой необходимости.

Детский сад, рассчитанный на 55 мест, расположен на первом и втором этажах жилого дома. Президенту РТ показали помещения со спальными, раздевальными, игровой и буфетной комнатами, многофункциональный зал, ИЗО-студию, кабинеты изучения родного языка. педагога-психолога, логопедический и дополнительного образования, медицинский блок с кабинетами физиотерапии и массажа.

«Создадим условия, чтобы было комфортно и удобно жить», — заметил Рустам Минниханов во время посещения нового дома.