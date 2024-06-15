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Минниханов в Альметьевске посетил первенство России по триатлону
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил первенство России по триатлону, которое проходит в Альметьевске с 14 по 16 июня. Его сопровождал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, передает пресс-служба руководителя республики.
Триатлон сочетает в себе сразу три дисциплины: плавание, велогонку и бег. Участникам в Альметьевске необходимо было преодолеть 750 метров вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км простым бегом.
Минниханов посетил Городское озеро, где стартовал массовый заплыв участников. Он понаблюдал за соревнованиями и пообщался со спортсменами. Также Раис РТ ознакомился с благоустройством пляжа и оценил выставку сувенирных изделий местных мастеров.
В состязаниях принимают участие 786 атлетов из 20 регионов России, в том числе 36 паратриатлетов.
Фото: rais.tatarstan.ru
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