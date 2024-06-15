Минниханов в Альметьевске посетил первенство России по триатлону

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил первенство России по триатлону, которое проходит в Альметьевске с 14 по 16 июня. Его сопровождал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов, передает пресс-служба руководителя республики.

Триатлон сочетает в себе сразу три дисциплины: плавание, велогонку и бег. Участникам в Альметьевске необходимо было преодолеть 750 метров вплавь, 20 км на велосипеде и 5 км простым бегом.

Минниханов посетил Городское озеро, где стартовал массовый заплыв участников. Он понаблюдал за соревнованиями и пообщался со спортсменами. Также Раис РТ ознакомился с благоустройством пляжа и оценил выставку сувенирных изделий местных мастеров.

В состязаниях принимают участие 786 атлетов из 20 регионов России, в том числе 36 паратриатлетов.

Фото: rais.tatarstan.ru