Минниханов в Альметьевске пообщался с воспитанниками «Кванториума»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов в Альметьевске посетил детский технопарк «Кванториум», пообщался с его воспитанниками и пообещал им организовать экскурсии на производство. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустаму Минниханову показали реконструированный корпус детского технопарка. Он способен принять до 1370 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Здесь организованы занятия по 16 направлениям.

В обновленном блоке появились такие направления, как аэроквантум, Ship-квантум и автоквантум. Аэроквантум предполагает проектирование и решение инженерных задач по сборке, а также коммерческому применению беспилотных летательных аппаратов.

Выбравшие Ship-квантум дети занимаются проектированием, конструированием кораблей и судов, созданием спортивно-технических моделей и изучением истории их прототипов.

В свою очередь автоквантум предусматривает проектирование, создание и испытание полностью действующего прототипа беспилотного транспортного средства.

Президент РТ в общении с детьми пообещал им организовать экскурсии на судостроительное производство и на КАМАЗ, отмечает пресс-служба руководителя республики.

Видео: пресс-служба Президента РТ.