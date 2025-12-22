Минниханов в Альметьевске и Нижнекамске: выписка новорожденной, медресе и новые автобусы

Нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий центры Татарстана – Альметьевск и Нижнекамск – посетил сегодня Раис Татарстана. Здесь он осмотрел ряд социальных объектов, а также поучаствовал в церемониях передачи легковых автомобилей многодетным семьям и автобусов Нижнекамску. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Раис Татарстан Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии современного перинатального центра Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов принял участие в выписке одной из новорожденных

Раис Татарстан Рустам Минниханов сегодня принял участие в открытии современного перинатального центра Альметьевской межрайонной многопрофильной больницы, во время рабочего визита в нефтяную столицу республики.

«Сегодня – знаковое событие не только для Альметьевска, но и для всей нашей республики. Таких современных перинатальных центров даже во всей нашей стране не так много. В Альметьевске – нашей нефтяной столице – строятся образовательные центры, школы, много спортивных объектов. Сегодня – фокус в сторону здравоохранения. В проект вложено более 6 млрд рублей. Главное пожелание коллективу перинатального центра – быть самыми лучшими, и чтобы у нас рождалось много детей», – заявил Раис РТ на церемонии открытия.

Как отметила пресс-служба Раиса РТ, строительство центра велось с мая 2024 года и было завершено в рекордные сроки. Ежегодно здесь будут принимать до 3,5 тыс. родов.

К слову, в новом центре уже родилось несколько малышей и Рустам Минниханов принял участие в выписке одной из новорожденных – Ясмины. Представитель ЗАГСа вручила родителям свидетельство о рождении девочки и отметила, что та стала первой, кто появился на свет в новом перинатальном центре.

Во время рабочего визита, Минниханов также посетил обновленное здание исламского медресе имени Р. Фахреддина Фото: rais.tatarstan.ru

Оценил обновленное здание медресе и пообщался с учащимися

Во время рабочего визита, Минниханов также посетил обновленное здание исламского медресе имени Р. Фахреддина, реконструированное из здания нефтеперерабатывающей компании.

Строительно-монтажные работы на объекте удалось завершить всего за полгода, после чего новое медресе стало гармоничной частью архитектурного ансамбля улицы Марджани в Альметьевске.

Минниханов положительно оценил проведенную реконструкцию и условия для учебы и проживания учащихся, после чего посетил учебные классы, где пообщался с учениками.

Завершением визита в Альметьевск стало вручение ключей от автомобилей «Лада Ларгус» двум многодетным семьям города Фото: rais.tatarstan.ru

Многодетным семьям вручили ключи от автомобилей «Лада Ларгус»

Завершением визита в Альметьевск стало вручение ключей от автомобилей «Лада Ларгус» двум многодетным семьям города: семье Шайгардановых, где воспитываются пятеро детей и семье Даишевых, где воспитывают 11 детей.

Отметим, что в 2018 году семья Даишевых победила в республиканском конкурсе «Без берге» в номинации «Семейная династия мастеров». В 2019 году Даишевы также стали победителями окружного конкурса «Успешная семья Поволжья» в номинации «Родительская Слава». Кроме того, семья получила звание «Лучшая многодетная семья» по итогам Всероссийского конкурса «Семья года – 2019», войдя в национальную летопись «Семья года. Россия – 2019» в Москве.

Минниханов вручил ключи от 15 новых автобусов на метане Нижнекамску Фото: rais.tatarstan.ru

Нижнекамску – 15 новых автобусов

Еще одна церемония передачи транспорта, однако на этот раз общественного, состоялась уже в нефтеперерабатывающем центре Татарстана – Нижнекамске. Здесь Минниханов вручил ключи от 15 новых автобусов на метане: 10 автобусов среднего класса «LOTOS-105» и пять пригородных автобусов класса НефАЗ 5299-31-52, закупленных по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«Передали Нижнекамску новые автобусы большой вместимости для городских и пригородных маршрутов. Уверен, что благодаря этому пополнению, качество обслуживания пассажиров в Нижнекамске значительно улучшится», – написал Раис республики в своем телеграмм-канале после церемонии.

Радмир Беляев: «Для такого крупного промышленного центра, как Нижнекамск, автобусы большой вместимости были важны и напрямую влияют на качество жизни и комфорт перевозок наших горожан» Фото: rais.tatarstan.ru

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев отметил, что для города сегодня действительно значимый день, так как благодаря поддержке Рустама Минниханова город получил 15 автобусов большой вместимости, при том, что в Нижнекамске в основном работали автобусы малой вместимости.

«Для такого крупного промышленного центра, как Нижнекамск, автобусы большой вместимости были важны и напрямую влияют на качество жизни и комфорт перевозок наших горожан. Около 40% общественного транспорта города – это автобусы большой вместимости. Также мы продолжаем нашу экологическую повестку – автобусы на метане», – сказал Беляев.