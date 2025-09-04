Минниханов в Актаныше открыл новое приемно-диагностическое отделение ЦРБ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Актанышский район республики принял участие в открытии нового здания приемно-диагностического отделения местной центральной районной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Здание Актанышской ЦРБ было возведено в 1949 году, но с тех пор несколько раз перестраивалось. За год больница обслуживает примерно 12 тыс. человек. Но условия работы приемно-диагностического отделения не соответствовали современным требованиям. Поэтому для улучшения качества оказываемой медицинской помощи населению в 2025 году по решению руководителя региона было построено новое здание приемно-диагностического отделения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов в своем выступлении заявил, что в республике ведется большая работа в части улучшения качества жизни граждан. Одним из важнейших направлений он назвал модернизацию объектов здравоохранения.

«В Татарстане реализуются десятки программ по строительству и капитальному ремонту социально важных объектов. Особое внимание мы уделяем сельским территориям. Актанышский район преображается, строятся новые объекты. Сегодня я рад присутствовать на открытии нового приемно-диагностического отделения. Самое главное – это здоровье наших граждан», – заметил Раис РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После церемонии открытия Минниханов осмотрел помещения приемно-диагностического отделения. В новом здании имеются смотровая экстренных больных, противошоковая палата, помещение для санитарной обработки пациентов, кабинеты оказания первичной доврачебной и врачебной помощи, комната дежурного врача, хирурга, процедурная эндоскопии, перевязочная, а также кабинеты врача-травматолога, гипсования, врача-терапевта, ЭКГ, процедурная и рентгеновский блок, бокс с отдельным входом для инфекционных больных (фильтр-бокс), смотровые, экспресс-лаборатории.

Новое здание отделения оснастили новой мебелью, оргтехникой и всем необходимым современным медицинским оборудованием.