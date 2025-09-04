Минниханов в Актаныше осмотрел новое здание пожарной части

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Актанышский район республики посетил новое здание пожарно-спасательной части №103. Его сопровождали начальник Главного управления МЧС России по РТ Ирек Кадамов и глава муниципалитета Ленар Зарипов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Двухэтажное здание пожарного депо на три машины с учебно-тренировочной четырехэтажной башней на две дорожки для занятий пожарно-прикладным спортом начали строить в феврале этого года и возвели в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сейчас в Актанышском районе на боевом дежурстве находятся одна пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы МЧС России, три отдельных поста ГКУ «Пожарная охрана РТ», одна ведомственная пожарная команда, 21 добровольная пожарная команда.

В штате пожарно-спасательной части №103 – 42 человека и три единицы пожарной техники. В районе выезда расположены 30 социально значимых объектов, 15 крупных объектов с массовым пребыванием людей, пять объектов с ночным пребыванием людей.

Рустам Минниханов побывал в помещениях пожарной части. Помещения предназначены для содержания и обслуживания пожарной техники, для административной и профилактической работы, для учебно-тренировочных занятий и отдыха личного состава. Раис РТ осмотрел актовый зал, учебный класс, комнату эмоциональной разгрузки и площадку для занятий пожарно-прикладным спортом.