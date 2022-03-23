Минниханов: В 2021 году товарооборот РТ и Узбекистана вырос почти на 24%

фото: пресс-служба Президента РТ

В последние пять лет отношения Татарстана с регионами Узбекистана стабильно укрепляются, и большая роль в этом принадлежит Президенту республики Шавкату Мирзиееву. Об этом во время встречи с лидером страны рассказал Президент РТ Рустам Минниханов.

Руководитель Татарстана поблагодарил собеседника за возможность посетить Узбекистан и от имени народа РТ поздравил его с Наврузом. Также он поблагодарил Мирзиеева за развитие сотрудничества с Татарстаном.

«Мы высоко ценим Вашу поддержку татарстанских компаний, работающих в стране. <...> В эти непростые времена мы сохранили эффективное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство. Убежден, накопленный положительный опыт двустороннего сотрудничества будет способствовать дальнейшему развитию добрых отношений наших стран», — подчеркнул Президент Татарстана.

По его словам, открытие индустриального технопарка «Чирчик» — это хороший повод для встречи. Проект реализован партнерами из Узбекистана совместно с татарстанским АО «Химград».

Минниханов напомнил, что в последние пять лет отмечается стабильное укрепление партнерства РТ с регионами Узбекистана. Так, товарооборот республик в прошлом году увеличился сразу на 23,5%, составив около 200 млн долларов. При этом имеется огромный потенциал для сотрудничества и увеличения показателей: подписаны и реализуются соглашения, меморандумы и другие документы между министерствами и ведомствами республик. К примеру, ведется работа с такими компаниями из Татарстана, как КАМАЗ, «Татнефть», «Химград», ЕлАЗ, КМПО, КЭР-Холдинг, «Татхимфармпрепараты», «ПОЗиС» и другие.

Также Рустам Минниханов поблагодарил Шавката Мирзиеева за поддержку более 300 тыс. татар, проживающих в Узбекистане.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества. Президент Татарстана предложил собеседнику нанести ответный визит в республику в рамках визита в Россию.