Минниханов: Уважение и любовь к своим корням по-прежнему важны для всех нас

В Казанском театре оперы и балета имени Джалиля стартовал концерт ко Дню народного единства. С поздравительным словом к гостям обратился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«День народного единства – это символ преемственности поколений, уважения истории Родины и сплоченности наших граждан. Важную роль в сохранении стабильности, а значит, и безопасности нашего общества, играет сложившееся взаимное сотрудничество и поддержка общественников, энтузиастов, госорганов, религиозных деятелей и многих других. Уважение и любовь к своим корням по-прежнему важны для всех нас», – отметил Минниханов.

По его словам, особенное значение праздник принимает в Год единства народов России. А нынешнее непростое время еще раз показывает, насколько важно дружное сосуществование народов внутри России.

«Наше единение особенно важно и ценно в современных условиях, когда множатся попытки внести раскол в российское общество. Сегодня в зоне СВО бойцы разных национальностей и вероисповеданий выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности», – добавил Минниханов.

Значительную поддержку бойцам оказывают тысячи татарстанцев, которые организуют сбор и передачу гуманитарной помощи, заключил он.