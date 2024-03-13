Минниханов утвердил сводный план тушения лесных пожаров на территории Татарстана

В Татарстане утвержден сводный план тушения лесных пожаров на территории РТ. Соответствующее распоряжение подписал Раис республики Рустам Минниханов. Ранее документ был согласован с Главным управлением МЧС России по РТ, Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, Департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана» и Федеральным агентством лесного хозяйства.

«Сводный план тушения лесных пожаров – это основной документ системы организации охраны лесов от пожаров, – отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Минлесхоза РТ Анас Сенгатуллин. – В нем отражены сведения о лесах республики, численности лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, порядке привлечения и использования таких средств в соответствии с уровнем пожарной опасности в лесах».

Также в документе обозначены маршруты авиационного патрулирования лесов, указан алгоритм взаимодействия с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан и администрациями муниципальных районов, добавил он.

В Минлесхозе республики напомнили, что снижение ущерба от лесных пожаров является одной из целей регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. Глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в декабре 2023 года поручил подготовить и запустить обновленные программы.