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Минниханов утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки
Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав совета Республиканского фонда поддержки. Указ опубликован на портале правовой информации.
Первый вице-премьер Рустам Нигматуллин остался председателем совета. Также в состав вошли первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Шамиль Агеев, исполнительный директор фонда Рустем Ибрагимов, помощник первого заместителя Премьер-министра РТ Кирпичников Алексей и пр.
Фонд был создан в мае 2017 года в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории республики.
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