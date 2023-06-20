Минниханов утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав совета Республиканского фонда поддержки. Указ опубликован на портале правовой информации.

Первый вице-премьер Рустам Нигматуллин остался председателем совета. Также в состав вошли первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Шамиль Агеев, исполнительный директор фонда Рустем Ибрагимов, помощник первого заместителя Премьер-министра РТ Кирпичников Алексей и пр.

Фонд был создан в мае 2017 года в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории республики.