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Общество 20 июня 2023 11:58

Минниханов утвердил новый состав совета Республиканского фонда поддержки

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав совета Республиканского фонда поддержки. Указ опубликован на портале правовой информации.

Первый вице-премьер Рустам Нигматуллин остался председателем совета. Также в состав вошли первый замминистра земельных и имущественных отношений РТ Шамиль Агеев, исполнительный директор фонда Рустем Ибрагимов, помощник первого заместителя Премьер-министра РТ Кирпичников Алексей и пр.

Фонд был создан в мае 2017 года в целях организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории республики.

#Рустам Минниханов
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