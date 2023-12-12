Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав президиума Фонда поддержки развития культуры. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Документом признается утратившим силу распоряжение от 16 марта 2018 года, в котором структура наименовалась как правление.

Председателем президиума остался руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, его заместителем – директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов (по согласованию).

В состав вошли депутат Госсовета, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, гендиректор ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов (оба по согласованию), остался первый заместитель гендиректора АО «Таиф» Рустем Сультеев.