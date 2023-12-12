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Минниханов утвердил состав президиума Фонда поддержки развития культуры
Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил состав президиума Фонда поддержки развития культуры. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
Документом признается утратившим силу распоряжение от 16 марта 2018 года, в котором структура наименовалась как правление.
Председателем президиума остался руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, его заместителем – директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Рауфаль Мухаметзянов (по согласованию).
В состав вошли депутат Госсовета, председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин, гендиректор ЗАО «Кулон» Альберт Фахрутдинов (оба по согласованию), остался первый заместитель гендиректора АО «Таиф» Рустем Сультеев.
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