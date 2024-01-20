Минниханов утвердил регламент Администрации Раиса Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил регламент своей Администрации, который определяет порядок организации ее деятельности и ее структурных подразделений. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Конституцией РТ, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, законами РТ, указами и распоряжениями Раиса РТ, положением об Администрации Раиса РТ, иными нормативными правовыми актами РТ, а также настоящим регламентом», – сказано в документах.

В положении описаны подробности работы Администрации, в том числе планирование ее деятельности, порядок подготовки и проведения мероприятий с участием Раиса РТ, оформление решений и поручений руководителя республики, порядок организации исполнения и контроля за исполнением поручений, кадровая работа, основные правила документооборота в Администрации, порядок работы с обращениями граждан и др.