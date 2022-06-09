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Ру Тат
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Официальная хроника
9 июня 2022  01:27

Минниханов утвердил проведение «Летнего кампуса Президентской Академии»

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Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому в этом году в республике вновь пройдет форум образовательный форум «Летний кампус Президентской Академии».

Согласно документу, форум пройдет с 13 по 26 июля. Он примет 210 студентов.

Участники разместятся в ГСОК «Какзань» и Иннополисе.

Распоряжение также указывает на необходимость создать межведомственную рабочую группу по организации и проведению форума.

#Рустам Минниханов #летний кампус
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