Минниханов утвердил проведение «Летнего кампуса Президентской Академии»

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, согласно которому в этом году в республике вновь пройдет форум образовательный форум «Летний кампус Президентской Академии».

Согласно документу, форум пройдет с 13 по 26 июля. Он примет 210 студентов.

Участники разместятся в ГСОК «Какзань» и Иннополисе.

Распоряжение также указывает на необходимость создать межведомственную рабочую группу по организации и проведению форума.