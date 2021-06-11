Минниханов утвердил порядок проведения экспериментов по совершенствованию госслужбы в РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов своим указом утвердил порядок организации экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы РТ. Документ опубликован на портале руководителя республики.

Эксперименты, в частности, должны проводиться для апробации и внедрения современных технологий управления, совершенствования оплаты труда и регламентации деятельности госслужащих, оптимизации структуры и штатной численности госорганов, а также для реализации некоторых других целей.

Соответствующие расходы финансируются за счет средств, предусмотренных на обеспечение деятельности госструктуры, в которой проводится эксперимент.

Участие в эксперименте для должностных лиц является добровольным. При этом условия служебных контрактов задействованных лиц могут меняться на время его проведения, но не более чем на один год.

Решение о целесообразности использования результатов эксперимента будет принимать Президент Татарстана.

Органам местного самоуправления рекомендовано руководствоваться этим положением при разработке муниципальных правовых актов, «определяющих порядок, условия и сроки проведения экспериментов» по развитию муниципальной службы.

Контроль за исполнением указа возложен на Департамент государственной службы и кадров при Президенте РТ.