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Политика 1 июня 2023 09:35

Минниханов утвердил положение о секретариате Государственного Советника РТ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил положение о секретариате Государственного Советника РТ. Указ опубликован на портале правовой информации.

«Секретариат Государственного Советника РТ является структурным подразделением Администрации Раиса РТ <...> создан для организационного, правового, аналитического, документационного и иного обеспечения деятельности Государственного Советника РТ», – сказано в документе.

Отмечается, что секретариат образуется Раисом республики и подчиняется Государственному Советнику и руководителю Администрации Раиса РТ.

#Рустам Минниханов
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