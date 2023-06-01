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Минниханов утвердил положение о секретариате Государственного Советника РТ
Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил положение о секретариате Государственного Советника РТ. Указ опубликован на портале правовой информации.
«Секретариат Государственного Советника РТ является структурным подразделением Администрации Раиса РТ <...> создан для организационного, правового, аналитического, документационного и иного обеспечения деятельности Государственного Советника РТ», – сказано в документе.
Отмечается, что секретариат образуется Раисом республики и подчиняется Государственному Советнику и руководителю Администрации Раиса РТ.
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