Минниханов утвердил оргкомитет к празднованию 850-летия со дня рождения Кул Гали

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о праздновании 850-летия со дня рождения поэта Кул Гали и утвердил оргкомитет. Документ опубликован на портале правовой информации.

«Учитывая значительный вклад выдающегося средневекового поэта, просветителя и гуманиста Кул Гали и его знаменитого произведения "Кыйсса-и Йосыф" постановляю провести в 2033 году в РТ мероприятия, посвященные празднованию 850-летия со дня рождения Кул Гали и 800-летия его знаменитого произведения», – сказано в документе.

Оргкомитет возглавил председатель Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в республике, Марат Ахметов, назначены три заместителя – это вице-премьер Василь Шайхразиев, министр культуры Ирада Аюпова и министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

Кабмину республики отводится срок в 90 дней для того, чтобы разработать план мероприятий по подготовке и проведению знаменательного события.

На встрече с татарской интеллигенцией в конце апреля этого года Рустам Минниханов поддержал подготовку к юбилею Кул Гали и его поэмы «Кыйссаи Йосыф», о чем ранее сообщал «Татар-информ».