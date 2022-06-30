news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
30 июня 2022  10:43

Минниханов утвердил лауреатов республиканской премии для молодых ученых

news_top_970_100

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении троих молодых ученых премией имени Вячеслава Алемасова.

В 2022 году ее получат:

  • Доктор технических наук, профессор кафедры переработки древесных материалов КНИТУ-КХТИ Дмитрий Просвирников;
  • Кандидат технических наук, главный специалист бюро теплообменной аппаратуры отделения газоперекачивающих агрегатов АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт центробежных и роторных компрессоров им. В.Б. Шнеппа» Ильмир Хабибуллин;
  • Кандидат технических наук, старший преподаватель кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Руслан Халиуллин.

Государственная премия Татарстана имени академика Алемасова была учреждена в 2014 году. Она ежегодно присуждается молодым ученым за выдающиеся научные достижения в области инженерных наук и значительный вклад в развитие приоритетных отраслей науки и промышленности.

#Рустам Минниханов #премия #ученые
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100