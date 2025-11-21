news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 ноября 2025 14:45

Минниханов утвердил индексацию вознаграждений для должностных лиц Татарстана

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов утвердил индексацию вознаграждений для должностных лиц Татарстана
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о повышении ежемесячного денежного вознаграждения для лиц, замещающих государственные должности республики. Новые размеры оплаты начнут действовать с 1 января 2026 года.

Согласно документу, базовый размер вознаграждения министра Республики Татарстан будет проиндексирован в 1,1 раза и составит 59 135 рублей.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, и принять необходимые меры для его исполнения.

Указ вступает в силу со дня подписания – 21 ноября 2025 года.

#повышение зарплаты #Рустам Минниханов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025