Минниханов утвердил двойное вознаграждение чиновникам, командированным в новые регионы

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о выплате двойного денежного вознаграждения татарстанским чиновникам, командированным в присоединенные к России регионы — Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Документ опубликован на сайте Президента РТ.

«Установить, что лицам, замещающим государственные должности Республики Татарстан, государственным гражданским служащим Республики Татарстан, работникам государственных органов Республики Татарстан <…> в период их нахождения в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере», – говорится в указе.

Также для командированных чиновников предусмотрено возмещение дополнительных расходов на проживание: за каждый день нахождения в служебной командировке им назначаются выплаты в размере 8480 рублей. Кроме того, в документе отмечается, что госорганы могут выплачивать безотчетные суммы для возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.

Кабмину РТ Минниханов поручил обеспечить условия командирования в новые регионы в соответствии с указом. Финансирование расходов будет осуществляться за счет средств бюджета Татарстана.

Указ подписан 24 декабря – с этого дня он вступает в силу и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября.

Напомним, в октябре Президент Владимир Путин утвердил двойную оплату труда командированным в новые регионы чиновникам – соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.