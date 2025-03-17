Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя и Каравона в РТ

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Раис РТ Рустам Минниханов 17 марта выпустил указы о проведении праздников «Сабантуй» и «Каравон». Указы опубликованы на сайте Раиса РТ.

Сабантуй проведут в сельских населенных пунктах и районных центрах Татарстана с 7 по 8 июня. В Набережных Челнах Сабантуй отпразднуют 14 июня, а в Казани – 21 июня.

Каравон в этом году проведут 24 мая. Его, как и раньше, отметят в селе Никольском Лаишевского района РТ.

Сабантуй является традиционным татарским праздником, который отмечается в честь окончания весенних полевых работ. Он включает в себя спортивные соревнования, народные игры, песни и танцы, а также угощения национальной кухни. Каравон связан с окончанием сбора урожая и включает в себя различные культурные и спортивные мероприятия, а также ярмарки и народные гулянья.