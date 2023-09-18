Минниханов утвердил членов президиума Академии наук Татарстана

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Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил членов президиума Академии наук РТ. Указ опубликован на портале правовой информации.

«В целях усиления роли государственного научного бюджетного учреждения „Академия наук Республики Татарстан“ в решении задач социально-экономического развития РТ, обеспечения его взаимодействия с органами государственной власти и оказания содействия со стороны Правительства РТ, а также предприятий и образовательных организаций высшего образования в осуществлении научных исследований и разработок», — говорится в документе.

Всего в состав президиума вошли 17 человек (семь из них – по согласованию), в том числе главы Минстроя, Минкультуры, Минсельхозпрода, Минпромторга, Минцифры, Минобрнауки, Минтранспорта, а также вице-премьер Лейла Фазлеева, ректоры ряда казанских вузов и пр.