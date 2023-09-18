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Минниханов утвердил членов президиума Академии наук Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов утвердил членов президиума Академии наук РТ. Указ опубликован на портале правовой информации.
«В целях усиления роли государственного научного бюджетного учреждения „Академия наук Республики Татарстан“ в решении задач социально-экономического развития РТ, обеспечения его взаимодействия с органами государственной власти и оказания содействия со стороны Правительства РТ, а также предприятий и образовательных организаций высшего образования в осуществлении научных исследований и разработок», — говорится в документе.
Всего в состав президиума вошли 17 человек (семь из них – по согласованию), в том числе главы Минстроя, Минкультуры, Минсельхозпрода, Минпромторга, Минцифры, Минобрнауки, Минтранспорта, а также вице-премьер Лейла Фазлеева, ректоры ряда казанских вузов и пр.
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